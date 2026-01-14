Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа

Иллюстративное фото

Владимир Зеленский поручил пересмотреть действующие правила комендантского часа и допустить возможность его временной отмены в отдельных городах и громадах на период чрезвычайных ситуаций. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.



По словам Зеленского, речь идет исключительно о тех территориях, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. «Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно», — подчеркнул президент.



Он уточнил, что правительству поручено подготовить и представить соответствующие предложения. Цель таких изменений — обеспечить людям доступ ко всей необходимой помощи в любое время, а также дать бизнесу возможность более рационально планировать свою работу.



Президент отметил, что гибкий подход к комендантскому часу должен учитывать как потребности граждан, так и экономические процессы, не создавая при этом дополнительных рисков для безопасности.

«Новости Донбасса» отмечают: комендантский час в Украине введен с целью обеспечения безопасности и управления ситуацией в условиях полномасштабной войны, в частности, для защиты важных перевозок.



Чувствительные грузы и военные перемещения часто осуществляются во время комендантского часа, чтобы снизить внимание посторонних. Также в определенные часы силовики точно знают, что на улице должны быть только те, у кого есть законные основания там находиться, что упрощает проверки.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что в Донецкой области расширили зону «длительного» комендантского часа. Это решение принято в ответ на обращение командования ОСУВ «Днепр» и группировки войск «Восток».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»