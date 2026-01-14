В ВСУ рассказали о ситуации в Покровске и Мирнограде: максимально уничтожаются российские подразделения БПЛА

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер группировки войск «Восток», майор ВСУ Григорий Шаповал.



По его словам, ВСУ контролируют северную часть города Покровск.



«Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на окраинах города. Для сдерживания противника оборона города пополнена дополнительными силами и средствами. Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», – сказал Шаповал.



Спикер ГВ «Восток» добавил, что украинские войска уделяют максимальное внимание уничтожению российских подразделений БПЛА.

Напомним, что украинские десантники ударом из РСЗО «Град» сорвали ротацию российской армии в Покровске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко