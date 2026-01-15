Агентку РФ засудили до 15 років, яка наводила російські удари на Слов`янськ та Краматорськ

В Україні 15 років позбавлення волі отримала російська агентка, яка коригувала повітряні атаки Росії по Слов'янську та Краматорську. Правоохоронні органи затримали жінку у травні 2025 року на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Як зазначається, зловмисницею виявилася 50-річна працівниця місцевої їдальні, яку відвідували українські військовослужбовці. Жінка розвідувала запасні командні пункти сил оборони, які виконують бойові завдання на східному фронті. Після отримання координат російські окупанти готували по них ракетно-дронові удари.



Крім того, злочинниця фіксувала на камеру наявність військової техніки у Слов'янську та поблизу міста. Потім вона передавала зібрану інформацію куратору від російської гри у вигляді медіафайлів та текстових повідомлень.



Під час обшуків у неї було вилучено смартфони з доказами збору розвідувальної інформації та контактів із групою.



Суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі агентку російської військової розвідки, яка коригувала ворожі удари по місту та розповсюджувала проросійські матеріали у соцмережах.

