У Покровську під обстрілами поранено шістьох людей, серед них 15-річний підліток

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Покровська поранено шістьох людей, серед них 15-річний підліток. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Місто зазнало російського обстрілу двічі — вранці та вдень. Внаслідок цього зруйновано приватний будинок, пошкоджено магазин.



Обстріли населених пунктів Донецької області з боку російських військ продовжуються. Влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.



Внаслідок обстрілів Донецької області 12 березня загинуло 5 людей, ще 12 отримали поранення.



Раніше ми писали, що вночі армія РФ атакувала Костянтинівку, є пошкодження.