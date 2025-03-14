Зеленський: Курська операція виконала своє завдання, ситуація залишається складною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети, послабивши тиск російських військ на інші ділянки фронту. Однак він зазначив, що ситуація в цьому регіоні, як і раніше, залишається складною.



«Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала», — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю.



За його словами, операція дозволила відвернути російські сили від Покровська на Донеччині, а також від напрямів у Харківській області та міста Суми.



«Ситуація в Курській області, звісно, дуже складна… Наші хлопці справжні герої. Вони витримали сильний удар. Люди сильні, які розуміють, що в якийсь момент росіяни можуть зупинитись на Покровському напрямку. Так і вийшло. Там ситуація стабілізована, як і на Харківському напрямі», — додав президент.



У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що Київ приймає пропозицію США про «безумовну тишу» у небі, на морі та на лінії фронту.



«Наразі на столі — американська пропозиція безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Україна приймає цю пропозицію, і з цього ми можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, завершення цієї війни та надійного миру», — заявив Зеленський.



Він наголосив, що переговори зі США тривають, і українська сторона налаштована конструктивно.

«Важливо змусити Росію зайняти конструктивну позицію. Щоб закінчилися всі ці російські маніпуляції, які можуть лише затягнути війну», — зазначив Зеленський.



Президент також подякував усім союзникам України за підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення миру.



Київ надасть свою позицію та актуальну інформацію про ситуацію на фронті під час саміту європейських партнерів, який відбудеться завтра, 15 березня.



Завтра відбудеться саміт європейських партнерів. Ми надамо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається — на фронті, а також у Курській області та у всіх наших контактах з партнерами», — сказав Зеленський.

Володимир Путін заявив, що після його телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом та перших контактів глав зовнішньополітичних відомств намітився прогрес у російсько-американських відносинах. Глава Кремля також заявив, що українські військовослужбовці, які перебувають у Курській області РФ, можуть розраховувати на збереження життя та гідне звернення, якщо складуть зброю та здадуться в полон.



Раніше Трамп заявив, що «збройний конфлікт необхідно завершити якнайшвидше, а долі [нібито оточених] солдатів мають вирішуватися в дусі гуманності».



Генштаб ЗСУ раніше заявив, що «загрози оточення українських підрозділів немає». У командуванні ЗСУ зазначили, що військові провели перегрупування і зайняли «зручніші межі оборони».