Угода між Україною та США про співпрацю у сфері корисних копалин буде підписана у найкоротші терміни. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на радника президента США Майка Волтца.



За його словами, ініціатива укладання угоди спочатку належала президентові України Володимиру Зеленському.



«Президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це вже найближчим часом. І це величезний плюс для України. Що може бути кращим для країни, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?», — зазначив Волтц.



Радник також висловив упевненість у тому, що підсумки цієї співпраці стануть історичними, додавши:



«Зрештою, поряд з ім'ям Дональда Дж. Трампа з'явиться Нобелівська премія миру».



Очікується, що угода зміцнить економічну співпрацю між Україною та США та забезпечить країні нові можливості у видобувній галузі.



Раніше Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.



14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму про партнерство зі США та передала його американській стороні.



Політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін у соцмережі X, посилаючись на американських конгресменів, що у Мюнхені Зеленський відкинув пропозицію делегації Конгресу США підписати меморандум, який надав би американській стороні 50% майбутніх запасів українських корисних копалин.



На полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський наголосив, що природні ресурси України мають бути захищені, щоб вони не опинилися в руках Росії та її союзників.



Переговори продовжилися, зокрема зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Києві.