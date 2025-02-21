Трамп вважає, що Зеленському не обов'язково бути на переговорах із РФ — журналістка

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському «необов'язково» бути присутнім на переговорах із Росією. Про це повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у X. Вона не уточнила, де і коли саме Трамп зробив ці заяви.



Трамп також назвав поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до України «безкорисною».



Також президент США дав зрозуміти, що вважає Росію відповідальною за вторгнення до України.



«Росія напала... Але для нападу не було причин. Ця війна не мала починатися», — цитує журналістка його слова.



При цьому Трамп знову звинуватив українського президента у тому, що Росія напала на Україну.



«Знаєте, щоразу, коли я говорю: «Росія не винна», мене завжди завалюють фейковими новинами. Але я говорю вам, що Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось, хто набагато більший і сильніший, а це поганий вчинок, і так робити не можна. Але Росію можна було легко відмовляти від цього. Цієї війни не мало бути, і всі ці загиблі люди не повинні бути мертвими, і всі ці міста не повинні бути зруйновані, як зараз», — цитує журналіста Трампа.



Також президент США висловився про те, чому Зеленого не було на зустрічі зі США та РФ у Саудівській Аравії.



«Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, я хочу сказати, що це не було пріоритетом, тому що досі він погано справлявся з переговорами. По-перше, війни не мало бути, а якщо вона вже почалася, її потрібно було врегулювати негайно, це можна було зробити», — сказав президент США.

Трамп вважає, що Росія має козирі в потенційних мирних переговорах про припинення війни, оскільки РФ захопила велику територію.



Глава Кремля Володимир Путін 19 лютого заявив, що Україна, поряд з Росією, має брати участь у переговорах із США з питань мирного врегулювання.