Кучма назвал условие снятия торговой блокады на Донбассе

Украина готова пересмотреть решение о торговых ограничениях в отдельных районах Донецкой и луганской областей только после того, как расположенные там промышленные активы будут возвращены в украинское правовое поле. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма по итогам сегодняшней встречи в Минске.



«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО», — процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ на переговорах трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду.



После этого Сайдик пояснил, что снятие блокады предложили представители отдельных районов Донбасса и России, а Кучма подчеркнул, что эта работа должна быть взаимной. В частности, Кучма выступил за возвращение предприятий в украинскую юрисдикцию.



В администрации президента Украины пояснили, что снятие экономической блокады с неподконтрольной украинским властям части Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и «национализации» предприятий, проведенной группировками «ДНР» и «ЛНР».