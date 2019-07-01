ООС: Один украинский военный погиб, двое ранены в результате обстрела санитарного автомобиля

Один украинский военный погиб, двое ранены в результате обстрела санитарного автомобиля возле Водяного Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что инцидент произошел в 10:50, когда военные медики эвакуировали раненого.



«Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" с ПТУР. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС — получили ранения», — говорится в сообщении.



В штабе добавили, что один из раненых — военный медик — находится в критическом состоянии.



Также там отметили, что автомобиль был оснащен специальной маркировкой Красного креста. В штабе ООС считают, что такой обстрел является «очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм».