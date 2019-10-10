Зеленский инициирует пересмотр порядка выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен порядком выполнения пунктов Минских соглашений, и намерен поднять этот вопрос на встрече лидеров стран «нормандского формата».



«Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в Минском документе, все это мы хотим обсудить в "нормандском формате". Обо всем этом придется говорить среди лидеров [стран "нормандского формата"], а не представителям в Минске. Потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос», — сказал он.



Позже в рамках пресс-марафона Зеленский уточнил, что «противоречивым вопросом» в Минских соглашений является то, что сначала должны пройти местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а уже потом Украине возвращается контроль над участком границы с Россией. «Я, честно говоря, вижу, как по-другому решать этот вопрос. Поэтому мы будем продолжать нашу политику», — подчеркнул президент.



Он напомнил свою позицию, что выборы должны пройти по украинскому законодательству. «По закону Украины, там не могут быть военные, не могут быть автоматы-пулеметы. Должен быть доступ всех партий, ЦИК, журналистов», — указал Зеленский.