Фигурант «газового дела» и экс-нардеп просит политического убежища в Германии

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко подал заявление о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом сообщил его адвокат Инго Миноджио, передает Deutsche Welle.



«В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного», — заявил адвокат.



Кроме того, Миноджио указал на «катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине», а также на то, что «главный политический оппонент Онищенко» — пятый президент Украины Петр Порошенко — «даже после потери власти остается очень влиятельным» и якобы представляет опасность для бывшего депутата.



Также адвокат отметил, что в случае, если Германия не предоставит убежища Онищенко, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию как политически мотивированный, он готов выехать в Россию, отметил адвокат.



«У Александра Онищенко есть российский паспорт. А на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать — в Россию», — добавил Миноджио.

3 декабря 2019 года стало известно, что немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.



В ожидании назначения суда он находится под стражей.



Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».



Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.



В целом следствие установило причастность к «газовой схеме» 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.