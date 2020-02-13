Депутат Госдумы РФ опроверг, что боевика «Черного Ленина» отпустили

Депутат Госдумы России Сергей Шаргунов опроверг, что российская полиция отпустила воевавшего за группировку «ДНР» гражданина Латвии Бенеса Айо (прозвище «Черный Ленин»).



«Говорил только что по "вертушке" с начальником управления МВД по Архангельской области. <...> Он по-прежнему находится под стражей», — написал Шаргунов в Facebook.



Он призвал отпустить Айо.

Бенес Айо был задержан несколько дней назад в Архангельской области РФ. По словам Шаргунова, его задержали по запросу Украины и могут туда депортировать.



Также выдать Айо просит Латвия, где находится в розыске за «участие в незаконном террористическом формировании».



Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах «местной самообороны». А после этого направился в Донецк, где вступил в ряды боевиков «ДНР».



Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в Донецке в качестве представителя «Компартии ДНР».