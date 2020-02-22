В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения в поселке Новые Санжары на Полтавщине эвакуированных из Китая людей в толпе были профессиональные подстрекатели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга, который транслировал телеканал «Прямой».



«Были люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают. Но и СБУ и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию», — подчеркнул Данилов.



Секретарь СНБО отказался говорить, из каких городов прибыли провокаторы. «Сейчас есть новая теория, что это "вирусологи в спортивной одежде"», — добавил он.



В свою очередь советник главы МВД Иван Варченко сказал, что полиция устанавливает, какая роль была у каждого участника беспорядков. «Кто-то подстрекал, кто-то непосредственно совершал какие-то действия... После установления этих лиц можно будет говорить, откуда эти люди», — добавил он.



При этом Варченко отметил, что все задержанные — жители Новых Санжар или этого района. «Но мы проверяем информацию о людях из других городов», — добавил он.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. МВД готовит подозрения и админпротоколы.