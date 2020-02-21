Зеленский: Заказчики паники из-за коронавируса в Украине будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения в страну украинцев и иностранцев из китайского Уханя, должны понести наказание. При этом глава государства призывает не клеймить жителей отдельных регионов Украины.

«Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность», - сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook.



Он назвал «экзаменом на человечность, зрелость и медиаграмотность» произошедшее в разных регионах Украины, в частности в Новых Санжарах, где отдельные люди и группы людей выступили против размещения эвакуированных из Китая в их населенном пункте.

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В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.