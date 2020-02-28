«ДНР»: Два горняка погибли в результате взрыва на шахте вблизи Шахтерска

Два горняка погибли в результате взрыва газа на так называемом частном угледобывающем предприятии под Шахтерском. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на «МЧС» при группировке «ДНР».



Отмечается, что инцидент произошел около 12:00 «на частной шахте», расположенной на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда. По предварительным данным, случился взрыв газа метана.

19 февраля в Шахтерске пять горняков получили ожоги вследствие вспышки метана на копанке.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» разрешают на подконтрольных им территориях добывать уголь в так называемых копанках. При украинской власти такой промысел был незаконным. Условия работы в «копанках» хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.