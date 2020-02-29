Боевики обстреляли район у КПВВ «Марьинка», ранены двое украинских военных

Сегодня боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи КПВВ «Марьинка», двое украинских бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что обстрел из противотанкового ракетного комплекса велся, «когда когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц».



В связи с обстрелом пропуск людей через КПВВ «Марьинка» был приостановлен «до отдельного распоряжения».



В вечерней сводке штаба ООС отмечается, что всего с начала суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись позиции ВСУ у Невельского, Красногоровки, Павлополя, Марьинки, Травневого, Орехового.



«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника», — заявили в штабе ООС.