В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. На очереди Киев

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за угроз коронавируса COVID-19. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской облгосадминистрации.



Позже решение о чрезвычайной ситуации в Киевской области утвердил Кабинет министров на сегодняшнем заседании.



Также правительство хотело утвердить решение о режиме чрезвычайной ситуации в городе Киева. Однако докладчик, министр внутренних дел Арсен Аваков, пояснил, что это невозможно без соответствующего решения Киевской городской государственной администрации.



«Мы будем ждать от города Киева срочного решения для принятия решения на уровне правительства», — резюмировал Аваков.

Вчера в Киевской области был зафиксирован случай коронавируса. Ранее режым чрезвычайной ситуации ввели в Житомирской и Черновицкой областях, где также произошли вспышки COVID-19.



В Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология.



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодействию болезни.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.