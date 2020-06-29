В Краматорске облили краской офис ОПЗЖ, который открыли неделю назад

В ночь на понедельник фасад регионального офиса партии «Оппозиционная платформа за жизнь» в Краматорске был облит красной краской и исписан антироссийскими лозунгами.



Соответствующие фотографии опубликовали в местных сообществах в соцсетях.





Фото: Виктория Гончаренко / Facebook

Офис ОПЗЖ в городе был открыт только на прошлой неделе. На открытии присутствовала народный депутат от партии Наталья Королевская.



В полиции Краматорска местному сайту «Общежитие» сообщили, что сигнализация в помещении сработала в 3 часа ночи. По состоянию на 10 часов утра, официального заявления об инциденте от хозяев офиса в полицию не поступало.