«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник

В понедельник, 27 июля, группировка «ДНР» на день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила «Новостям Донбасса», что сегодня в сторону неподконтрольной властям территории уже пропущено 120 человек и 8 автомобилей.



Со стороны временно оккупированной территории КПВВ «Новотроицкое» пересекли 70 человек и 8 машин.



Выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые формирует штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.



В свою очередь прибывшие на подконтрольную Украине территорию должны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений региона.



Желающих попасть в Донецк украинские пограничники предупреждают, что лучше пересекать линию соприкосновения, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Иначае эти люди могут застрять в «серой зоне» или же будут вынуждены отправиться на самоизоляцию (обсервацию) при возвращении на подконтрольную Украине территорию.



Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. В «ДНР» сообщили, что КПВВ «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. Также там рассматривают возможность открывать пункт пропуска три раза в неделю.



Боевики по-прежнему полностью блокируют работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».