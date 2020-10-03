В ГПСУ говорят об опасности возобновления работы КПВВ «Станица Луганская»

Командующий Объединенных сил еще не принял решение о возобновлении работы КПВВ «Станица Луганская». Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко.



Она отметила, что на данный момент пропуск через КПВВ невозможен из-за угрозы жизни людей, вызванной пожарами на территории Луганской области.



«Пограничники уже установили рабочие места, уже работают базы данных. В пограничном смысле, КПВВ уже готово осуществлять пропуск лиц через линию разграничения. Но, к сожалению, сохраняется пожарная опасность», — сообщила Доценко.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Во время ликвидации обнаружены тела семи человек, травмированы 18 человек, считаются пропавшими без вести 4 человека. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.



Работа КПВВ «Станица Луганская» была остановлена 1 октября из-за распространения пожаров вблизи автодороги.



По факту пожаров на Луганщине открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.