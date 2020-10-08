«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории 21 учреждение здравоохранения перепрофилировано под госпитальные базы для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на «министерстве здравоохранения».



Также предусмотрено 18 учреждений для лечения пневмоний. Из них 10 учреждений оказывает респираторную поддержку больным COVID-19 или «нековидными» пневмониями. В «ДНР» подчеркнули, что все госпитальные базы равномерно распределены на подконтрольной ей территории.



Уточняется, что на данный момент центральная городская клиническая больница № 6 Донецка также готовится к приему пациентов с коронавирусом.



Местные жители с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, проходят самоизоляцию на дому.



По состоянию на конец сентября, на подконтрольной Украине территории Донецкой области было 16 больниц, которые принимали пациентов с коронавирусом.

Ранее в «ДНР» рассказали, что подготовлено более 2 тысяч мест для пациентов с COVID-19.



За все время пандемии «ДНР» признает 4 162 заболевших коронавирусом. Из них 2 206 пациентов выздоровели, а 255 умерли. Продолжает болеть 1 701 пациент.