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«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом

08 октября 2020, 14:54

«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории 21 учреждение здравоохранения перепрофилировано под госпитальные базы для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на «министерстве здравоохранения».

Также предусмотрено 18 учреждений для лечения пневмоний. Из них 10 учреждений оказывает респираторную поддержку больным COVID-19 или «нековидными» пневмониями. В «ДНР» подчеркнули, что все госпитальные базы равномерно распределены на подконтрольной ей территории.

Уточняется, что на данный момент центральная городская клиническая больница № 6 Донецка также готовится к приему пациентов с коронавирусом.

Местные жители с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, проходят самоизоляцию на дому.

По состоянию на конец сентября, на подконтрольной Украине территории Донецкой области было 16 больниц, которые принимали пациентов с коронавирусом.

Ранее в «ДНР» рассказали, что подготовлено более 2 тысяч мест для пациентов с COVID-19.

За все время пандемии «ДНР» признает 4 162 заболевших коронавирусом. Из них 2 206 пациентов выздоровели, а 255 умерли. Продолжает болеть 1 701 пациент.

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