«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд

В пятницу, 16 октября, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» на въезд и выезд. Об этом сообщает «межведомственный штаб».



Пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.



Для въезда необходимо получить разрешение в штабе «ДНР», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.



При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта.



В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.



Движение через пункт пропуска осуществляется дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Движение через КПВВ «Станица Луганская» будет закрыто с 15 по 31 октября в связи с карантином. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок.