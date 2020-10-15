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«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд

15 октября 2020, 13:07

«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд

В пятницу, 16 октября, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» на въезд и выезд. Об этом сообщает «межведомственный штаб».

Пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.

Для въезда необходимо получить разрешение в штабе «ДНР», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта.

В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Движение через пункт пропуска осуществляется дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Движение через КПВВ «Станица Луганская» будет закрыто с 15 по 31 октября в связи с карантином. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок. 

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