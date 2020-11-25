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В МИД Франции прокомментировали ситуацию с «формулой Штайнмайера»

25 ноября 2020, 23:18

В МИД Франции прокомментировали ситуацию с «формулой Штайнмайера»

В МИД Франции заявили, что Париж совместно с Берлином продолжают прилагать усилия по Парижскому коммюнике, подписанному на саммите в нормандском формате в прошлом году.

Об этом заявил представитель МИД Франции на брифинге 23 ноября.

Во французском МИДе напомнили, что на Парижском саммите в декабре 2019 года главы государств и правительств стран нормандского формата договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, которая определяет условия вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие действующего закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских договоренностей, добавил в МИД Франции.

«С тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о конкретных модальностях интеграции формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы жалеем, что дискусии не достигли прогресса в течение нескольких недель, что не оставило Украине другого выбора, чем продлить действие существующего текста», — говорилось в заявлении.

По итогам заседания ТКГ 25 ноября украинская сторона настояла на встрече в нормандском формате, чтобы выйти из тупика в выполнении Парижских договоренностей 2019 года по урегулированию конфликта на Донбассе.

Специальная представительница ОБСЕ в Украине Хайди Грау по итогам заседания политической группы в ТКГ сообщила, что никакого прогресса по разработке проекта плана действий, который бы соответствовал букве Минских соглашений, нет.

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