Данилов озвучил, при каких условиях Украина перейдет к «Плану Б» по Донбассу

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о возможности перехода к «Плану Б» по Донбассу, заявил, что Украина будет отталкиваться от развития событий в регионе. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



Данилов напомнил, что 7 декабря 2019 года перед заседанием «нормандской четверки» в Париже состоялось закрытое заседание СНБО, где было принято 5 вариантов решений по Донбассу.



Говоря о том, возможен ли переход от первого варианта к другим, секретарь СНБО сказал следующее: «Это все будет зависеть от тех обстоятельств, которые будут в ближайшее время происходить. Очень много событий происходит. Мы еще раз можем сказать, что чисто военным путем, к сожалению, не можем решить вопрос с Российской Федерацией. Речь идет не об ОРДЛО, а о РФ, которая в большом объеме держит там свои войска, свое оружие. Более того, существует большая граница Российской Федерации, где они в большом скоплении сегодня находятся».



Кроме этого, на принятие решений руководством Украине будет влиять ситуация в соседних странах, в частности, в Беларуси, которая является военным партнером РФ.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному «плану Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат.