Глава «ЛНР» заявил, что сокращение «бюджетных» мест в вузах повысит уровень образования

Сокращение количества бюджетных мест в «вузах ЛНР» позволит повысить уровень образования. Об этом сообщил глава группировки Леонид Пасечник.



«На сегодняшний день ситуация изменена, мною было принято решение восемь тысяч бюджетных мест сократить на три тысячи. Я считаю, что высшее образование должны получать только те лица, у которых действительно есть талант, есть тяга к знаниям, чтобы высшее образование было именно высшим образованием. Чтобы это были образованнейшие, самые интеллектуальные люди», — сказал Пасечник.



Он также добавил, что оптимизация бюджетных мест позволила сохранить ряд учебных заведений «ЛНР».

Ранее в «ЛНР» заявляли о намерении сократить «бюджетные» места в вузах по специальностям менеджмент, экономика, юриспруденция, туризм.