Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные новости Донбасса за неделю

20 декабря 2020, 21:36

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 32 254 случая COVID-19 (22 151 человек выздоровел, а 656 — умерли). За неделю выявлено 2856 случаев заболевания и 64 летальных случая.

Группировка «ДНР» подтверждает 13 522 случая заболевания COVID-19 (7948 человек выздоровели, 1226 — умерли). В течение недели зафиксировано 997 заболевших и 78 летальных случаев.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 8759 человек, из них 6308 человек выздоровели, 239 — умерли. За неделю — 870 заболевших и 30 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 1952 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1680 человек выздоровели, 162 — умерли). За неделю — 64 новых случая COVID-19 и 6 случаев смерти.

По данным УВКПЧ ООН, руководство СИЗО в отдельных районах Луганщины скрывало информацию о распространении коронавируса.

В Министерстве здравоохранения обещают обеспечить вакцинами от COVID-19, в том числе, жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

Урегулирование конфликта на Донбассе

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы заявили, что РФ не подает свои списки на обмен удерживаемыми лицами, в результате чего этот процесс блокируется.

Европейский суд по правам человека назначил предварительную дату рассмотрения иска по делу «Украина и Нидерланды против РФ», связанного с конфликтом на Донбассе. Заседание состоится 15 сентября 2021 года.

Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2021 года.

Права человека

Боевики должны обеспечить беспрепятственную работу пунктов пропуска на Донбассе, а правительство Украины, в свою очередь — не ужесточать существующие правила пересечения, говорится в рекомендациях УВКПЧ ООН.

Общество

МИД Украины направил ноту российской стороне в связи с очередной незаконной доставкой «гуманитарного конвоя» в оккупированные Донецк и Луганск 17 декабря.

«ДНР» не будет вводить жесткие карантинные ограничения на период новогодних праздников. В группировке рассчитывают получить российскую вакцину от COVID-19 до конца года.

Украинская сторона открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком. В комплексе размещается банк, центр предоставления админуслуг, магазин, аптека и почта.

Боевые действия

Более 14 тысяч человек погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, почти 40 тысяч получили ранения, а более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса стали переселенцами. В МИД призвали Москву вывести войска из Крыма и ОРДЛО.

Украинский военный, тело которого передали боевики «ЛНР», умер насильственной смертью — его задушили. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении редакции.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: О чем говорят заявления Путина по Донбассу и чем отвечает Киев? // «Русская весна» дошла до Гааги. Кого могут привлечь к ответственности за военные преступления на востоке Украины и в Крыму? // План выживания. Готов ли бизнес Донбасса к январскому локдауну?

«Донбасс Реалии»: Украина создает танк будущего. Когда новые боевые машины появятся в украинской армии? // Боевики нарушают перемирие. Как реагирует Зеленский? О чем смогут договориться Украина и Россия?

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕГИ

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:05
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
11:55
Глава «ЛНР» заявил, что сокращение «бюджетных» мест в вузах повысит уровень образования
10:14
«ДНР» заявила о 161 заболевшем COVID-19 и 12 умерших за сутки
23:47
Над Луганщиной обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:04
Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 марта
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
09:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время пролета над Луганщиной
09:05
«ЛНР»: Еще шесть заболевших и один умерший от коронавируса
все новости
21:36
Главные новости Донбасса за неделю
19:59
На Донетчине — 807 заболевших и 11 умерших от COVID-19
18:18
Боевики 5 раз открывали огонь. Без потерь
17:04
Коронавирус выявили еще у 119 жителей Луганщины. Четверо умерли от осложнений
16:30
Зеленский назвал приемлемые компромиссы для завершения войны на Донбассе
14:44
В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19. На Донбассе заболели еще 13 человек
13:19
В Славянске произошло тройное убийство
11:11
«ДНР»: 110 человек заболели, 14 — умерли от COVID-19
09:42
Зеленский: Байден может усилить переговоры в «нормандском формате»
09:14
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и одном умершем от COVID-19
09:02
Боевики стреляли из гранатометов и пулеметов. Без потерь
08:41
В Украине за сутки — 8325 новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02
Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►
14 декабря, 17:23

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция