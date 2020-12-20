Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 32 254 случая COVID-19 (22 151 человек выздоровел, а 656 — умерли). За неделю выявлено 2856 случаев заболевания и 64 летальных случая.



Группировка «ДНР» подтверждает 13 522 случая заболевания COVID-19 (7948 человек выздоровели, 1226 — умерли). В течение недели зафиксировано 997 заболевших и 78 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 8759 человек, из них 6308 человек выздоровели, 239 — умерли. За неделю — 870 заболевших и 30 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 1952 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1680 человек выздоровели, 162 — умерли). За неделю — 64 новых случая COVID-19 и 6 случаев смерти.



По данным УВКПЧ ООН, руководство СИЗО в отдельных районах Луганщины скрывало информацию о распространении коронавируса.



В Министерстве здравоохранения обещают обеспечить вакцинами от COVID-19, в том числе, жителей оккупированного Крыма и Донбасса.



Урегулирование конфликта на Донбассе



В украинской делегации Трехсторонней контактной группы заявили, что РФ не подает свои списки на обмен удерживаемыми лицами, в результате чего этот процесс блокируется.



Европейский суд по правам человека назначил предварительную дату рассмотрения иска по делу «Украина и Нидерланды против РФ», связанного с конфликтом на Донбассе. Заседание состоится 15 сентября 2021 года.



Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2021 года.



Права человека



Боевики должны обеспечить беспрепятственную работу пунктов пропуска на Донбассе, а правительство Украины, в свою очередь — не ужесточать существующие правила пересечения, говорится в рекомендациях УВКПЧ ООН.



Общество



МИД Украины направил ноту российской стороне в связи с очередной незаконной доставкой «гуманитарного конвоя» в оккупированные Донецк и Луганск 17 декабря.



«ДНР» не будет вводить жесткие карантинные ограничения на период новогодних праздников. В группировке рассчитывают получить российскую вакцину от COVID-19 до конца года.



Украинская сторона открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком. В комплексе размещается банк, центр предоставления админуслуг, магазин, аптека и почта.



Боевые действия



Более 14 тысяч человек погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, почти 40 тысяч получили ранения, а более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса стали переселенцами. В МИД призвали Москву вывести войска из Крыма и ОРДЛО.



Украинский военный, тело которого передали боевики «ЛНР», умер насильственной смертью — его задушили. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении редакции.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: О чем говорят заявления Путина по Донбассу и чем отвечает Киев? // «Русская весна» дошла до Гааги. Кого могут привлечь к ответственности за военные преступления на востоке Украины и в Крыму? // План выживания. Готов ли бизнес Донбасса к январскому локдауну?



«Донбасс Реалии»: Украина создает танк будущего. Когда новые боевые машины появятся в украинской армии? // Боевики нарушают перемирие. Как реагирует Зеленский? О чем смогут договориться Украина и Россия?



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