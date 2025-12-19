Путин считает нападение на Европу чушью, но рекордно тратит на армию

Путин

Президент России Владимир Путин во время прямой трансляции заявил, что Россия не собирается нападать на Европу.



«Мы что, собираемся нападать на Европу? Что это за чушь?», — подчеркнул глава Кремля.



В то же время Россия утвердила федеральный бюджет на 2026 год. Документ прошёл обе палаты парламента и был подписан Путиным, сообщает The Moscow Times.



Согласно бюджету, доходы страны в следующем году составят 40,27 трлн рублей (около 519 млрд долларов), расходы — 44,06 трлн рублей (около 568 млрд долларов). Дефицит бюджета ожидается на уровне примерно 1,6% ВВП.



Особое внимание привлекают военные расходы: почти 30% бюджета, или 12,93 трлн рублей (167 млрд долларов), будут потрачены на армию и закупку вооружений. Отмечается, что это рекордные военные траты со времён СССР.



Эксперты указывают, что рекордные расходы на армию совпадают с активизацией российских разведывательных операций дронами над странами ЕС, включая страны Балтии и Польшу.



Напомним, похожие заявления о «ненападении» звучали и перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»