ВСУ уничтожили скопление бронетехники оккупантов возле Покровска

Силы обороны сорвали штурм РФ возле Покровска. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие провели спецоперацию по уничтожению массового скопления бронированной техники российских оккупантов возле Покровска в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Украины.



По имеющейся информации, россияне планировали использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.



По результатам нанесения огневого поражения ударные борта ОЗСП «Lasar's Group» Нацгвардии Украины уничтожили:



- зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса» (SA-8) — 1 единица;



- танк — 2 единицы;



- боевая бронированная машина — 1 единица;



- военный автотранспорт с боекомплектом — 1 единица.



Также было поражено:



- танк — 5 единиц;



- боевая бронированная машина — 6 единиц;



- военный автотранспорт — 2 единицы;



- легкий автотранспорт — 4 единицы.



Ранее мы писали, что на Покровском направлении украинский дрон Mavic 3 сбросил термобарическую гранату РГТ-27С2 в люк механика-водителя танка Т-90М, что вызвало возгорание боекомплекта.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»