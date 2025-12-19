ВСУ продвинулись на Покровском и Славянском направлениях – ISW

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в центре села Затышок.



Также Силы обороны Украины недавно продвинулась на Славянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, показывают, как российские оккупанты наносят удары по украинским силам в западной части села Федоровка. По словам аналитиков, это свидетельствует о продвижении ВСУ в этом районе.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 50 штурмов, на Славянском – три.

Напомним, что в ССО показали бой с российскими оккупантами в лесу Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко