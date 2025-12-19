«Потихоньку идут в мир фантазий»: в ВСУ ответили на слова Путина о «захвате» половины Лимана

Ситуация в районе Лимана. Фото: карта DeepState

Глава Кремля Владимир Путин бредит, заявляя о захвате половины города Лиман Донецкой области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.



По его словам, это связано с тем, что нет никаких признаков, что российские войска в ближайшее время ждет какой-то успех на Лиманском направлении.



«Однако если учесть, что они говорят, что уже «заняли» Купянск, а вы знаете, что там происходит на самом деле, что они уже «заняли» Волчанск, что также не соответствует действительности, то мне кажется – они просто потихоньку идут в мир фантазий. Потому что нужно показывать что-то в качестве каких-то «побед». А с «победами» по состоянию на сейчас – по крайней мере на нашем направлении – у них точно не очень. Там уничтожается очень большое количество живой силы противника. Дело в том, что они бросают ее просто в «промышленных масштабах». Поэтому выходя из того, что сейчас есть «на земле», то у них нет никакого контроля над Лиманом», – рассказал Трегубов.



Спикер группировки ОС отметил, что есть попытки оккупантов зайти в город.



«Но если я пытаюсь зайти к вам в квартиру, то это не значит, что она мне принадлежит. Есть инфильтрация на окраины. Однако мы говорим об очень специфическом поле боя именно сейчас, именно в последний год. Мы говорим о том, что есть «килл-зона». Эту «килл-зону» отдельные малые группы пытаются преодолевать. И пытаются ее преодолевать очень просто – пролезть незамеченными. Сейчас в каждой такой группе 2-3 человека, но групп может быть много. Можем ли мы сказать, что в Лимане нет ни одной из этих групп? Технически не можем, потому что они просто пытаются пролезть незамеченными. Возможно кто-то пролез. Но можем ли мы сказать, что они контролируют какую-то часть города? Нет, не контролируют», – добавил он.



19 декабря Путин во время прямой линии заявил о якобы «захвате» половины Лимана и пообещал «взять» город в самое ближайшее время, чтобы наступать на Славянск.

Напомним, что российская армия пытается обойти город Северск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко