Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams

Австралия завершила передачу Украине основных боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи. Об этом сообщает издание ABC.
Отмечается, что передача последней партии из 12 танков M1A1 Abrams состоялась несколько недель назад. Первые 37 танков прибыли в Украину в июле.
Последняя партия была отправлена в октябре на коммерческом грузовом судне в сопровождении пяти военнослужащих вооруженных сил Австралии (ADF). Через 55 дней груз прибыл в Европу. По словам журналистов, в Польше прошла проверка и ремонт танков, после чего танки передали Украине.
Канберра выделила в общей сложности 1,7 миллиарда долларов на оборонную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Австралия является крупнейшей страной – не членом НАТО, оказывающей финансовую и военную помощь Украине.
В октябре 2024 года правительство Австралии объявило, что передаст десятки танков Abrams Украине в рамках пакета военной помощи на сумму 245 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Европейский совет одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Финансирование будет обеспечено за счет заимствований Европейского союза на рынках капитала под гарантии бюджетного резерва ЕС.
