СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов

Самолет МиГ-31.

Служба безопасности Украины уничтожила на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму российскую технику на сотни миллионов долларов, сообщили в СБУ.



Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ отработали по ключевым элементам российских систем ПВО на военном аэродроме.



В результате прицельных ударов украинских дронов были поражены:



▪️ два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения «Небо-СВУ» (стоимость одного оценивается в $60–100 млн);

▪️ РЛС 92Н6, часть зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» (ориентировочно $30 млн для внутреннего рынка, $60 млн — экспортная цена);

▪️ зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С2» (около $12 млн для внутреннего рынка, $19 млн — экспортная цена);

▪️ самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (стоимость оценивается в $30–50 млн в зависимости от комплектации).



«СБУ продолжает системную работу по нейтрализации систем ПВО в Крыму, прикрывающих важные военные и логистические объекты оккупантов. Уничтожение компонентов этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и боеспособность врага на Крымском направлении», — отметили в ведомстве.

Фото: СБУ



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»