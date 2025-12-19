Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе. Фото: Укринформ

Турецкий бизнесмен Исмаил Хаджиоглу планировал запустить летом 2022 года в Мариуполе предприятие по производству лифтов. Однако российские войска разграбили завод, а владельца подали в розыск за проукраинскую позицию. Об этом передает «Укринформ».



«В организованной промышленной зоне, созданной в Мариуполе, мы планировали производить лифты и запасные части к лифтам и продавать их в Украину и европейские страны. Мы получили земельный участок, построили там предприятие: офис, склады и производственные мощности. Производство должно было стартовать в июне 2022 года№», — рассказал владелец уничтоженного предприятия и глава Ассоциации евразийских экономических отношений EkoAvrasya Исмаил Хаджиоглу.





По его словам, склады его предприятия, а также офисные помещения были разграблены российскими оккупантами.



«У нас нет доступа к нашему имуществу и товарам в Мариуполе, а я нахожусь в розыске в России из-за моей проукраинской позиции. Мы обратились в прокуратуру Днепра с просьбой о компенсации за лифты и запасные части на складе, но очень мало верю, что наши убытки будут компенсированы», — добавил бизнесмен.





Ранее мы писали, что оккупационная власть в Мариуполе обнародовала новые списки так называемого «бесхозяйного имущества». Оккупанты могут присвоить 260 квартир во всех районах города из-за якобы «отсутствия владельцев».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»