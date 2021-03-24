В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 начали делать с 19 марта. Однако в день успевают провести очень малое количество тестов. Об этом рассказал координатор мониторингового направлении «Восток SOS» Евгений Васильев в эфире «Громадського радіо».



По словам правозащитника, ежедневно бесплатно тестируют всего несколько десятков человек. Тесты проводят медики из больницы в Станице Луганской.



«К сожалению, этот пункт бесплатной сдачи тестов не может принять все то количество людей, которые хотят сдавать тесты. Медики успевают принять за свой рабочий день, – а это с 8:00 до 15:00, – 50-60 человек, поскольку ожидание результатов теста продолжается не менее 15 минут, и до полчаса. Мы пытались понять, почему так мало людей могут принять, возможно потому, что есть только два медика и работают они в помещении спасателей, вообще не приспособленном к таким процессам», – пояснил Васильев.



Учитывая, что КПВВ пересекает более 1000 человек ежедневно, большинству приходится делать платные тесты. Их на КПВВ проводят частные организации за 1100 гривен.



Отрицательный результат как экспресс-теста на антиген коронавируса, так и ПЦР-теста является основанием для отмены обязательной 14-дневной самоизоляции для пересекающих КПВВ. Потому при таком малом количестве проводимых бесплатных тестов люди снова вынуждены платить «частникам».

Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.



Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.



Бесплатные экспресс-тесты на антиген короновариса делают на «КПВВ Новотроицкое» — единственном работающем пункте пропуска в Донецкой области. Дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка» под Донецком открыт только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Здесь до 19 марта делали только платные ПЦР-тесты на КПВВ, теперь доступны и бесплатные тесты на антиген коронавируса.