Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатными тестами на КПВВ «Станица Луганская»

24 марта 2021, 13:38

Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатными тестами на КПВВ «Станица Луганская»

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 начали делать с 19 марта. Однако в день успевают провести очень малое количество тестов. Об этом рассказал координатор мониторингового направлении «Восток SOS» Евгений Васильев в эфире «Громадського радіо».

По словам правозащитника, ежедневно бесплатно тестируют всего несколько десятков человек. Тесты проводят медики из больницы в Станице Луганской.

«К сожалению, этот пункт бесплатной сдачи тестов не может принять все то количество людей, которые хотят сдавать тесты. Медики успевают принять за свой рабочий день, – а это с 8:00 до 15:00, – 50-60 человек, поскольку ожидание результатов теста продолжается не менее 15 минут, и до полчаса. Мы пытались понять, почему так мало людей могут принять, возможно потому, что есть только два медика и работают они в помещении спасателей, вообще не приспособленном к таким процессам», – пояснил Васильев.

Учитывая, что КПВВ пересекает более 1000 человек ежедневно, большинству приходится делать платные тесты. Их на КПВВ проводят частные организации за 1100 гривен.

Отрицательный результат как экспресс-теста на антиген коронавируса, так и ПЦР-теста является основанием для отмены обязательной 14-дневной самоизоляции для пересекающих КПВВ. Потому при таком малом количестве проводимых бесплатных тестов люди снова вынуждены платить «частникам».

Читайте также:

Въезд в Украину гражданами и иностранцами через границу и КПВВ: Новые карантинные правила объяснили в ГПСУ

Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.

Бесплатные экспресс-тесты на антиген короновариса делают на «КПВВ Новотроицкое» — единственном работающем пункте пропуска в Донецкой области. Дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка» под Донецком открыт только по понедельникам и пятницам. В остальные дни пропуск блокирует группировка «ДНР».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Здесь до 19 марта делали только платные ПЦР-тесты на КПВВ, теперь доступны и бесплатные тесты на антиген коронавируса.

Читайте также:

Для регионов и КПВВ: Минздрав закупил более 6,5 миллионов тестов на антиген коронавируса

Еще по теме

Места
КПВВ Станица Луганская
Прочее
Ситуация на КПВВ тесты на COVID-19

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:10
Лисянский: Ежемесячный доход «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств составляет до 7 млн долларов
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
17:36
Въезжающим из ОРДЛО и Крыма для вакцинации отменили самоизоляцию
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
все новости
15:28
Секретарь СНБО рассказал, что ему не нравится слово «Донбасс»
15:10
В Славянске школьников отправили на «дистанционку» и усилили карантин для внешкольных учреждений
14:38
Погуляли: В селе под Мариуполем после Масленицы произошла вспышка коронавируса
14:10
Лисянский: Ежемесячный доход «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств составляет до 7 млн долларов
13:56
Вел разведку на границе: СБУ отчиталась о задержании белорусского шпиона
13:38
Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатными тестами на КПВВ «Станица Луганская»
13:26
Кабмин готов выплатить по 8 тысяч гривен пострадавшему от карантина бизнесу
13:24
На Луганщине — 152 заболевших COVID-19 за сутки
13:06
Судмедэкспертиза назвала окончательную причину смерти военнослужащей, которая вакцинировалась от ковида
12:25
Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении «Мотор Сичи» государству
11:53
На Луганщине планируют закрыть шахту «Золотое». Что ожидает предприятие
11:15
Минздрав назвал предварительную причину смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от ковида
11:08
«Большое строительство»–2021: На Луганщине начали ремонт дороги Лисичанск – Бахмут
10:44
На Донетчине – 635 новых случаев ковида и 21 смерть от осложнений
09:58
Ситуация ухудшается. В Славянске откроют третье ковидное отделение
все новости
ВИДЕО
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция