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Кулеба: Стоит говорить, какую практическую помощь получит Украина в случае масштабной агрессии РФ

12 апреля 2021, 23:55

Кулеба: Стоит говорить, какую практическую помощь получит Украина в случае масштабной агрессии РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас необходимо говорить о практической поддержке, которую международные партнеры могут оказать Украине в случае масштабного вооруженного обострения РФ. Такое мнение он озвучил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «ICTV» вечером в понедельник.

Он отметил, что в нынешней ситуации усилия партнеров «направлены на то, чтобы довести до РФ неблагоразумие ее дальнейшей вооруженной эскалации против Украины». Однако министр допускает, что наступит момент, когда высказываний беспокойства будет недостаточно.

«Потому уже сейчас надо говорить о том, какой практической может быть поддержка Украины в случае (мы делаем все для того, чтобы это не допустить) масштабного вооруженного обострения», — заявил Кулеба.

Министр отметил, что его будущая рабочая поездка в Брюссель касается этого вопроса.

«Сейчас главное — это, первое, максимальная отправка сигналов РФ о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия, с объяснением этих конкретных последствий. Второе — это укрепление обороноспособности Украины, наших Вооруженных сил, в том числе во взаимодействии с нашими партнерами. И третье — максимально углубленное взаимодействие между нашими разведывательными органами и партнерами, в частности со стран НАТО и с НАТО в целом, для того, чтобы мы максимально хорошо владели ситуацией и пониманием намерений РФ», — прокомментировал он.

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