«Ситуация более, чем тревожная»: Меркель выступила за продолжение диалога с Россией

Ситуация на Донбассе и в Крыму более, чем тревожная. Но Европе нужно поддерживать диалог с Россией, несмотря на все разногласия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе обращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает «РБК-Украина».



По ее словам, на сегодня мир и безопасность уже не являются чем-то самим собой разумеющимся.



«Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», – отметила Меркель.



В то же время она подчеркнула важность сохранения транзита российского газа через Украину после запуска нового газопровода «Северный поток-2».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.