Польща декларативно поддержала перспективу вступления Украины в ЕС

Главы государств Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию, которой Польша подтвердила поддержку предстоящего вступления Украины в Европейский Союз.



Об этом президенты рассказали во время совместного брифинга после двусторонней встречи.



Так, Дуда рассказал, что во время встречи президенты говорили о будущем вступлении Украины в НАТО и ЕС. Польский президент в частности отметил, что вопросы безопасности Украины будут обсуждать на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится в июне.



«Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации относительно европейской перспективы для Украины — принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе», — сказал Дуда.



Как отметил Зеленский, несмотря на «некоторые исторические вопросы» между Польшей и Украиной, в ближайшем будущем страны эти проблемы решат. Дуда тоже заверил, что надеется, что между странами не будет недоразумений из-за истории.



Отметим, что декларация не является документом, который обязывает к тем или иным действиям. В ней Польша всего лишь провозглашает собственные ценности и выражает солидарность с Украиной. Однако, это также важный политический жест со стороны Варшавы. В марте 2021 года Зеленский подписал аналогичный документ с президентом Литвы — Гитанас Науседой.

По итогу встречи президентов Польши и Украины Анджей Дуда подтвердил, что планирует приехать на саммит Крымской платформы. Польский президент в свою очередь напомнил, что Польша не собирается признавать аннексию Крыма.



Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, обсудят «дорожную карту» для вступления Украины в НАТО.