Зеленский: В Украине решается будущее Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сегодня влияют на судьбу Европы, и страна проводит трансформации, которые приближают ее вступление в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам его визита в Польшу.



«Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития», – подчеркнул Зеленский.



По его словам, реформы, которые на протяжении десятилетий откладывались или внедрялись лишь частично, наконец обеспечиваются законодательно и усиливают государство на институциональном уровне.



«В контексте недавно озвученной идеи о проведении саммита с участием президента Европейского Совета Шарля Мишеля и лидеров ассоциированных стран Восточного партнерства отмечаем, что Украина готова усилить европейское сообщество на востоке нашего континента вместе с Грузией и Молдовой. Именно поэтому лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для ассоциированных партнеров, имеющих европейские стремления и соответствующих определенным условиям и критериям», – отметили в Офисе президента.

Главы государств Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский 3 мая подписали совместную декларацию, которой Польша подтвердила поддержку предстоящего вступления Украины в Европейский Союз.



Декларация не является документом, который обязывает к тем или иным действиям. В ней Польша всего лишь провозглашает собственные ценности и выражает солидарность с Украиной. Однако, это также важный политический жест со стороны Варшавы. В марте 2021 года Зеленский подписал аналогичный документ с президентом Литвы – Гитанасом Науседой.