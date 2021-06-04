У Путина заявили об отсутствии конкретных предложений по встрече с Зеленским. Не видят подвижек и по «нормандскому» саммиту

Кремль не получал конкретных предложений от Киева по повестке потенциальной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Также представитель Кремля очередной раз подчеркнул, что Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос Крыма.



Кроме того, Песков заявил об отсутствии прогресса по вопросу организации встречи лидеров «нормандской четверки».



«Подвижек пока нет. Есть понимание, что встречи должны происходить. Все стороны согласны, что должны продолжать свою нелегкую работу. <...> Есть понимание [того], что должны встречаться министры иностранных дел и должен пройти и саммит, но надо перед этим проделать «домашнюю работу», — сказал представитель Кремля.



По словам Пескова, работа продолжается, «но очень-очень вязко». Он считает, что негативным фоном является «весьма не тщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену Минских договоренностей».