Спустя семь лет в прифронтовой Авдеевке возобновит работу суд

В скором времени в Авдеевке возобновится работа суда. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем телеграм-канале.



«Уже точно могу сказать, спустя семь лет Фемида возвращается в город. И это может произойти уже в ближайший месяц», – написал нардеп.



По его словам, сейчас Высший совет правосудия занимается назначением судей. «Они поедут в Авдеевку, как только выйдет постановление Верховного суда о возобновлении работы суда», – отметил Магомедов.



Он также добавил, что уже подписан договор аренды помещений для размещения суда с Авдеевским коксохимическим заводом.



«В общем, суду в Авдеевке быть», – заключил народный депутат.

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