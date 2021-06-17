Спустя семь лет в прифронтовой Авдеевке возобновит работу суд

В скором времени в Авдеевке возобновится работа суда. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем телеграм-канале.
«Уже точно могу сказать, спустя семь лет Фемида возвращается в город. И это может произойти уже в ближайший месяц», – написал нардеп.
По его словам, сейчас Высший совет правосудия занимается назначением судей. «Они поедут в Авдеевку, как только выйдет постановление Верховного суда о возобновлении работы суда», – отметил Магомедов.
Он также добавил, что уже подписан договор аренды помещений для размещения суда с Авдеевским коксохимическим заводом.
«В общем, суду в Авдеевке быть», – заключил народный депутат.