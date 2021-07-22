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СБУ раскрыла агентурную сеть ФСБ РФ с участием правоохранителей и чиновников

22 июля 2021, 13:14

СБУ раскрыла агентурную сеть ФСБ РФ с участием правоохранителей и чиновников

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области. В нее входили правоохранители и чиновники, сообщает пресс-служба ведомства.

Организатором сети оказался бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

На выполнение заданий российской спецслужбы он привлек в сеть информаторов широкий круг должностных лиц, среди которых были: сотрудник СБУ в Херсонской области, работник местной прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, бывший чиновник облгосадминистрации.

Как сообщается, СБУ установила московского куратора сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным «Мангуст».

«Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи. Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данных о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления», – рассказали в СБУ.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячную оплату.

В ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику и средства связи с представителями ФСБ РФ, российскую символику, а также много денег в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).

Резидент ФСБ РФ и его агент – сотрудник СБУ были задержаны, им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что касается других членов сети, продолжаются неотложные следственные действия.

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