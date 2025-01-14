Стало известно, когда отменят «сухой закон» на Донетчине

«Сухой закон» в Донецкой области отменят только после окончания военного положения. Фото: agronews.ua

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на брифинге прокомментировал запрет продажи алкоголя в регионе. «Сухой закон» отменят только после окончания войны.



«Пока не завершится военное положение, пока не будет нашей победы, алкоголя в области не будет», — подчеркнул он.



Кроме того, Филашкин заявил, что с правоохранительными органами были проведены совещания по запрету ввоза алкогольной продукции на территорию Донецкой области.



На блокопостах стоят полицейские, все контролируют это направление работы. Однако недавно в Доброполье произошел инцидент, в частности была выявлена преступная группа, которая занималась незаконной реализацией алкогольной продукции.



Известно, что с апреля 2022 года в Донецкой области запрещен ввоз и продажа алкогольных напитков.



Ранее мы писали, что падчерица бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова Александра Маниович связана с итальянской винодельней Bruni, которая поставляет элитный алкоголь в оккупацию.