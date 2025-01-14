Уничтожение оккупантов в Донецкой области достигло промышленных масштабов

Уничтожение ВС РФ в Донетчине достигло промышленных масштабов. Фото: кадр из видео

Темпы уничтожения оккупантов в Донецкой области приобрели промышленные масштабы. Об этом свидетельствует официальная страница 18 Славянской бригады НГУ.







«То, что вы увидите — лишь часть "обнуления", которое произошло однажды утром где-то в Донецкой области. И так — каждый день. На видео показана слаженная работа по врагу сразу нескольких подразделений 18-й Славянской бригады», — говорится в описании к видео.



За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем и реактивную систему залпового огня.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты наступают на Покровск, но ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения.