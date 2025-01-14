В Саратове горит нефтеперерабатывающий завод — СМИ

Благодаря видео удалось установить, что в российском Саратове горит нефтеперерабатывающий завод. Фото: ASTRA

В российском Саратове полыхает нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет издание ASTRA, которому удалось геолоцировать место происшествия благодаря видео.

«Благодаря очередному видео место удалось геолоцировать по заводским постройкам и трубам. Это вид на завод с южной стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод «Крекинг», входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Саратовский НПЗ перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть оренбургских месторождений, поступающую по железной дороге и водным транспортом.

Ранее сообщалось, что ВСУ заявили об ударе по нефтебазе и аэродрому в российском Энгельсе 14 января.