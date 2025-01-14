Ближайший соратник Путина предложил Вашингтону исключить ЕС из переговоров по Украине

Николай Патрушев (справа) предложил США исключить Евросоюз из переговоров по Украине. Фото: Агентство. Новости

Помощник главы Кремля Николай Патрушев, который, как считается, входит в ближайшее окружение Владимира Путина, дал интервью прокремлевской «Комсомольской правде», в котором заявил, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, включая страны Евросоюза и Великобританию.

«Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России», — заявил он.

Патрушев также отметил пункты, на выполнении которых будет настаивать Россия: «Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись... Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с Конституцией».

Напомним, в понедельник издание Euractiv сообщило, что европейские дипломаты опасаются, что новый президент США Дональд Трамп после инаугурации может исключить страны Евросоюза из переговоров по Украине и провести их лишь с Владимиром Путиным.