ВСУ заявили об ударе по нефтебазе и аэродрому в российском Энгельсе

Об ударе по военному аэродрому и нефтебазе в Саратовской области России заявили ВСУ. Скриншот видео

Согласно сообщению официального канала 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем (БпАК СБС) ВСУ, операторы подразделения поразили инфраструктуру российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й.

Также они упомянули об ударе по нефтебазе комбината «Кристалл».

«Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена.Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, только потушившие пламя после предварительного удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации на России», — сообщает официальный канал подразделения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали города Саратов и Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на нефтебазе и было повреждено еще одно предприятие.