В Константиновке российским обстрелом повреждена газораспределительная станция

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия 14 января обстреляла Константиновку Донецкой области. Под атаку попала газораспределительная станция. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Россияне совершили обстрел города, пытаясь нанести ущерб инфраструктурным объектам громады, и тем самым оставить жителей, находящихся в городе, без газоснабжения», — отметил он.



По словам Горбунова, российским ударом повреждена одна из газораспределительных станций.



Известно, что пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что российские войска в очередной раз 13 января атаковали Покровскую громаду Донецкой области. Под удар попал Покровск и Родинское. Повреждены дома и учебное заведение.