Российские оккупанты наступают на Покровск, но ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения

Российские оккупанты атакуют на Покровском направлении, при этом украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить ухудшения тактического положения. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



За прошедшие сутки, 13 января, основные атакующие усилия армии РФ были сосредоточены на Покровском направлении.



«Преимущественно без применения бронетехники, враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Ясеново, Славянка, Петропавловка, Дачное, Курахово и Янтарное», — говорится в сообщении.



Кроме того, продолжаются бои в Лисовке, Нововасильевке и Шевченко. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.



Какая ситуация на других направлениях



Штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске — на Харьковском направлении, и в районах Загрызово, Зеленого Гая и Двуречной — на Купянском направлении. Атаки отбиты.



На Лиманском направлении россияне штурмовали наши укрепления в районах Копанок, Новосергиевки, Тернов и в Макеевке. Успеха не имели.



На Северском направлении штурмовые группы безуспешно пытались атаковать позиции Сил обороны в Белогоровке. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий захватчики применяли мотоциклы.



На Краматорском и Торецком направлениях состоялись боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочок, Дилиивки и в Торецке. Некоторые наши позиции в результате штурмовых действий и огневого воздействия были разрушены.



На Новопавловском направлении ВСУ противостоят атакам противника в районах населенных пунктов Улаклы, Новый Комар, Нескучное и Времовка.



Ранее мы писали, что российская армия продвигается на Донбассе. Так захват новых позиций фиксируется в Часовом Яру, Торецке на Кураховском направлении и сразу в нескольких селах на Покровском направлении.