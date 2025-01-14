Глава Донецкой администрации ответил, где живет

Филашкин рассказал, что живет на Донетчине. Фото: скриншот с видео

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что продолжает проживать на территории Донецкой области. Об этом он заявил на брифинге 14 января.



«Я вам скажу, что это будет очень интересно и врагу, где находится глава области», — заявил он.



Филашкин добавил, что за последний год сменил 5 мест своего нахождения в регионе.



«Я нахожусь в области, никуда не выезжал. Команда наша работает, и надеюсь после нашей победы, когда уже будет собственное жилье, или арендованное жилье в Донецкой области, я всех вас приглашаю, будем общаться», — резюмировал он.



Согласно декларациям за 2022 и за 2023 год, Вадим Филашкин не имеет собственного или арендованного жилья именно в Донецкой области.

На брифинге от 13 января 2024 года, то есть год назад главе Донецкой ВА уже задавали вопрос относительно того где он живет. Тогда он также не ответил прямо, ссылаясь на вопросы безопасности.

Напомним, 12 декабря Кабинет министров Украины согласовал назначение Вадима Филашкина на должность главы Донецкой областной военной администрации.