На Луганщине планируют запустить скоростные электрички до Киева

На Луганщине хотят запустить поезда, которые будут ехать до Киева на четыре часа меньше, чем сейчас. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе прямого эфира в Facebook.



«Мы продолжаем работать в направлении строительства железнодорожного пути. Более того, с помощью Офиса президента и заместителя министра финансов мы сейчас уже начали прорабатывать тему по электрификации нашей железнодорожной ветки», – сказал Гайдай.



По его словам, это даст возможность запустить поезда, которые будут ехать на четыре часа быстрее до Киева.



«То есть не 12 часов, а восемь», – уточнил глава ОГА.



Он подчеркнул, что это позитивный месседж для Луганщины, так как более комфортно можно будет добраться из региона в Киев и обратно. По словам Гайдая, это важно для деловой активности, привлечения инвесторов, организации встреч и переговоров.



Что касается строительства нового железнодорожного пути, глава области сообщил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, которую в ОГА ожидают получить в ближайшее время.



«Тогда будет понятно, где будет проходить этот путь, как решать вопросы с земельными участками. Это будет небыстрый процесс, сразу говорю, потому что это будет новый ж/д путь, который будет строиться с нуля. Это на несколько лет», – добавил Гайдай.