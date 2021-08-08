Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине планируют запустить скоростные электрички до Киева

Дополнено
08 августа 2021, 16:32

На Луганщине планируют запустить скоростные электрички до Киева

На Луганщине хотят запустить поезда, которые будут ехать до Киева на четыре часа меньше, чем сейчас. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе прямого эфира в Facebook.

«Мы продолжаем работать в направлении строительства железнодорожного пути. Более того, с помощью Офиса президента и заместителя министра финансов мы сейчас уже начали прорабатывать тему по электрификации нашей железнодорожной ветки», – сказал Гайдай.

По его словам, это даст возможность запустить поезда, которые будут ехать на четыре часа быстрее до Киева.

«То есть не 12 часов, а восемь», – уточнил глава ОГА.

Он подчеркнул, что это позитивный месседж для Луганщины, так как более комфортно можно будет добраться из региона в Киев и обратно. По словам Гайдая, это важно для деловой активности, привлечения инвесторов, организации встреч и переговоров.

Что касается строительства нового железнодорожного пути, глава области сообщил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, которую в ОГА ожидают получить в ближайшее время.

«Тогда будет понятно, где будет проходить этот путь, как решать вопросы с земельными участками. Это будет небыстрый процесс, сразу говорю, потому что это будет новый ж/д путь, который будет строиться с нуля. Это на несколько лет», – добавил Гайдай.

Читайте также:

Гайдай рассказал, когда запустят первые троллейбусы между Северодонецком и Лисичанском

Еще по теме

Места
Киев Луганская область
Люди
Сергей Гайдай
Прочее
Поезд Электричка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
23:02
ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке
21:28
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
11:52
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 25 человек
10:35
«ДНР» снова на один день откроет свой пункт пропуска «Еленовка»
09:16
«ЛНР»: Шестеро пациентов с ковидом умерли за сутки
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 августа
23:00
«ЛНР»: На шахте в Свердловском районе травмировался горняк
20:38
Наблюдатели ОБСЕ узнали подробности ранения женщины под Луганском
19:28
«ЛНР» ждет новую поставку российской вакцины от ковида
19:25
Вода в ОРДЛО становится роскошью – Лисянский
18:14
Для взрыва хватит искры: Правозащитник рассказал о копанках и метане в подвалах домов в ОРЛО
все новости
17:24
Строят в Рубежном и Кременной: Гайдай рассказал о распределении квартир в домах для переселенцев
16:51
Арестович об интервью Зеленского: Это о моральном выборе, а не «чемодан – вокзал – Россия»
16:32
На Луганщине планируют запустить скоростные электрички до Киева
15:45
Арестович рассказал, зачем Россия навязывает очные встречи ТКГ в Минске
15:20
В Донецкой области ковидом заболели еще 23 человека
14:40
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
13:14
Исключительный случай: В Bellingcat рассказали о расследовании обстрела Мариуполя
12:07
13 лет агрессии: Украина призвала продолжать давление на РФ для деоккупации территорий Грузии
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:56
На Луганщине за субботу подтвердили только 7 случаев COVID-19
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
08:59
На Донбассе – новые обстрелы, есть потери среди украинских военных
08:18
В Украине коронавирус выявили у 619 человек за сутки
все новости
ВИДЕО
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55
Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени
03 августа, 12:06

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция